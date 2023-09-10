ندوة ريادة الأعمال المصري وفرص النجاح في أسبوع شباب الجامعات

نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ندوة تعريفية عن قطاع ريادة الأعمال المصري وفرص النجاح "مقدمة من شركة إنطلاق، حيث تناولت الندوة أهم مبادرات الدولة التي تساهم في دعم مهارات الشباب، أهم المهارات لتنمية قدرات الشباب، أبرز التحديات التي يواجها الشباب بعد الدراسة الجامعية وكيفية التغلب عليها.

كما تناولت الندوة دور منتدي شباب العالم علي مدار السنوات كمنصة عالمية لتنمية قدرات الشباب، دور شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال المصري، أهم المبادرات التي أطلقها منتدى شباب العالم هذا العام، مبادرة ريادة الأعمال التي أطلقها المنتدى وشركة انطلاق.

حاضر في الندوة رواد الأعمال الأستاذة آية محمد إسماعيل، السيد عبد الله الصباح، النائب أحمد فتحي مؤسس مؤسسة شباب القادة وعضو مجلس النواب المصري.

هذا ويشرف على لجنة المبادرات والتوعية بإسبوع شباب الجامعات الدكتورة دينا الحمادي مدير مركز التميز، الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، الدكتورة ريهام عصام مدير مكتب مستشار رئيس الجامعة لذوي الاحتياجات الخاصة.