مستند.. هاني العتال يسدد مليوني جنيه من المستحقات المتأخرة لاتحاد اليد

سدد هاني العتال المرشح في انتخابات الزمالك المقبلة على منصب النائب، مبلغ 2 مليون جنيه لاتحاد كرة اليد المصري وذلك من المستحقات المتأخرة على الفريق الأبيض، حتى يتم تسجيل لاعبي الفريق وحل أزمة إيقاف القيد.

شيك هاني العتال لسداد مستحقات الزمالك

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أول أمس الجمعة على أصحاب الجياد بنتيجة 26 - 25 وذلك بعد تعادل الفريقين 22 - 22 واللجوء لرميات الجزاء الترجيحية في اللقاء الذي جمعهما على صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري المحترفين.

و يستأنف الفريق تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الترسانة في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

يقود الفريق فنيا كل من؛ أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبد الباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.