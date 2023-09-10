حماس وجدية في تدريب الزمالك قبل السفر لتنزانيا.. صور

واصل فريق الزمالك، اليوم الأحد تدريباته استعدادا للقاء أرتا سولاء الجيبوتي في كأس الكونفيدرالية.

وغلب على المران حماس وجدية بين اللاعبين أثناء خوض التقسيمة الفنية التي شهدت تألق اللاعبين .

من تدريب الزمالك اليوم الأحد

وعقد المدير الفني أوسوريو جلسة مع اللاعبين طالبهم بالتركيز وتقديم أفضل ما لديهم في المرحلة المقبلة بداية من لقاء أرتا سولار .

وشارك في مران اليوم قائد الفريق شيكابالا بعد تعافيه من الإصابة، بينما واصل محمد عواد البرنامج التأهيل الخاص به لتجهيزه بدنيا وفنيا بشكل مميز .

من تدريب الزمالك اليوم الأحد

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

من تدريب الزمالك اليوم الأحد

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض مباراة ودية أخرى غدا الاثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.