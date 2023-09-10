إمبابي: تراجع أسعار الذهب فى الأسواق المحلية بنسبة 0.9 %

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما تراجعت أسعار الأوقية بنسبة 1%.

وقال سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب والمجوهرات، أن الأسواق ومحلات الصاغة شهدت تراجع في أسعار الذهب بمقدار20 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 الآكثر انتشارآ عند مستوي 2220 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2200 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 21 دولارًا، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1940 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1219 دولارًا.

وأشار إلي أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2514 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1886 جنيهًا، كما سجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1467 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17600 جنيه.

وأفتتحت أسعار الذهب بالأسواق المحلية أمس السبت 9 سبتمبر علي استقرار، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2200 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وفي سياق متصل، تجددت مرة أخرى أزمة ضعف القطاع المصرفي، بعد أن أظهرت بيانات مصرفية ربع سنوية لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية انخفاض الودائع في البنوك المؤمن عليها من مؤسسة الودائع الفيدرالية، للربع الخامس على التوالي في الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، ويعد هذا الانخفاض أكبر انخفاض ربع سنوي على الإطلاق.

ويتوقع خبراء سوق المال بأن هذه الأزمة قد تدفع أسعار الذهب للصعود بالبورصة العالمية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك مع توجه المستثمرين، للمعدن الأصفر كملاذ آمن وأداة للتحوط.