ندوة توعوية حول الخدمات المقدمة بالمجان للمواطنين بمطاي

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتفعيل الدور التوعوي للأسر المصرية فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ، نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، ندوة توعية عن الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين بالمجان من خلال مكاتب التموين.



من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء على، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بإدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة، الدور الذي تقوم به الدولة والكيانات الشريكة في رفع الوعي لدى المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات بكافة القطاعات، لافتة إلى أن الدولة تسعى لتحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ، وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة من الدولة لذوي الهمم ومستحقى معاش تكافل وكرامة .



كما تناولت الندوة، دور إدارة التموين ومكاتب التموين في حل مشاكل المواطنين من خلال استخراج البطاقات التموينية وتقديم كافة الخدمات التموينية الأخرى، واختتمت الندوة بالإجابة عن جميع الاستفسارات من الحاضرين وذلك لزيادة الوعي وتعريف المواطنين بالخدمات التموينية المجانية .



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