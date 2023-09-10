«أحلى مستشفى دخلتها».. وكيل صحة القليوبية يشيد بمركز المستقبل في العبور

دشن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية والدكتور أحمد حسن مدير إدارة الصحة والدكتور أحمد الجنايني مدير مركز صحة الشباب بالعبور، إطلاق أول أيام مبادرة المقبلين علي الزواج ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، في مركز صحة الشباب بالعبور.

كما تفقد الدكتور الجزار مركز الصحة وإحصائيات إقبال المواطنين علي المركز وعلى المبادرات المقامة.

وأكد وكيل الوزارة، أن القليوبية تشمل 13 مركزا لتقديم الخدمة حيث تغطي كافة الإدارات الصحية علي مستوي المحافظة معلناً عن الخدمات المقدمة بالمراكز التي تنفذ المبادرة وهي فحص طبي شامل، وفحص معملي (تحديد فصيلة الدم، تحديد معامل ريسوس، تحديد نسبة الهيموجلوبين )، واكتشاف بعض الأمراض الغير سارية ( الضغط. مرض السكري. مرض السمنة )، واكتشاف بعد الأمراض الفيروسية ( الالتهاب الكبدى الفيروسي بيHBV. الالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV. فيرس نقص المناعة المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الأيدزAIDS).

والكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية ( أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية)، والاستبيان النفسي الذى يقيس القدرة على القيام بالوظائف العادية أو ظهور ظواهر جديدة تؤثر علي الحاله النفسية.

١٠٠ يوم صحة في مركز صحة الشباب بالعبور

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.31 PM (1)

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.31 PM

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.30 PM

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.29 PM (1)

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.29 PM

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.28 PM (1)

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.28 PM

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.27 PM (1)

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.27 PM

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.26 PM (1)

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.26 PM

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.25 PM (1)

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.25 PM

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.24 PM

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.23 PM (2)

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.23 PM (1)

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.22 PM (2)

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.23 PM

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.22 PM (1)

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.22 PM

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.21 PM (2)

WhatsApp Image 2023-09-10 at 12.43.21 PM (1)