عبدالرحيم كمال: الموسيقى ملائكة لا تراها إلا الأذن المرهفة

نشر الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صوره لمنشور له عن الموسيقى يشارك به جمهوره.

وكتب فى المنشور "الموسيقى ليست كما نظن، الموسيقى ملائكة لا تراها إلا الأذن المرهفة"، فى إشارة منه إلى تقدير الموسيقى وأنها لا يشعر بها سوى من يقدرها.

كان الكاتب عبدالرحيم كمال قد أشاد بموقف اللاعب المصرى محمد صلاح، فى قراره بإستمراره فى فريقه ليفربول بالدوري الانجليزي، وعدم الرحيل عنه بعد مفاوضات من جانب الدورى السعودى.

جاء ذلك بعد محاولات الدورى السعودى الحصول على خدمات اللاعب المصرى محمد صلاح والذى مستمر حتى اللحظة فى فريقه الإنجليزى، خاصةً بعد نجاح المملكة العربية السعودية فى التعاقد مع نجوم العالم مثل كريستيانو رونالدو، نيمار، بنزيما، وغيرهم الكثير.

يذكر أن السيناريست والكاتب عبدالرحيم كمال قدم للدراما العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها مسلسل "جزيرة غمام، نجيب زاهى زركش، القاهره كابول، ونوس، دهشة، الخواجة عبدالقادر، شيخ العرب همام، الرحايا".