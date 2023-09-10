رئيس الوزراء الياباني: حصلنا على تفاهم الدول الأخرى بشأن سلامة إطلاق المياه المعالجة

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 03:16 م

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه حصل على تفاهم الدول الأخرى بشأن سلامة إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة.

وقال كيشيدا، في مؤتمر صحفي بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في نيودلهي،إن طوكيو ستبذل جهودا لبناء علاقات "مستقرة" مع بكين، وذلك عقب مزاعم الأخيرة بأن تصريف المياه المعالجة في البحر سيضر بالبيئة البحرية وصحة الإنسان، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

ومع ذلك، أضاف كيشيدا أن اليابان ستواصل حث الصين على رفع الحظر الشامل على واردات المأكولات البحرية اليابانية بسرعة، والذي تم فرضه بسرعة بعد بداية تصريف المياه في أواخر الشهر الماضي، مطالبا بكين باتخاذ إجراءات "مسؤولة".

كانت الصين قد انتقدت اليابان على خلفية قرار تصريف المياه المعالجة في المحيط الهادئ من محطة فوكوشيما، التي عانت من انهيارات في أعقاب الزلزال المدمر والتسونامي الذي أعقبه في مارس 2011.

ومنذ أواخر الشهر الماضي، كانت هناك زيادة ملحوظة في اليابان في الحوادث التي تنطوي على مكالمات هاتفية مزعجة يبدو أنها صادرة من الصين.

ونقل مسؤول حكومي ياباني عن كيشيدا قوله خلال جلسة قمة مجموعة العشرين أمس السبت "إن دولة معينة انخرطت في أعمال غير تقليدية"، وهو تعليق موجه على ما يبدو إلى الصين.