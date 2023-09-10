رئيس جامعة المنوفية يشهد افتتاح أسبوع شباب الجامعات

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية مساء أمس السبت، حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر والذى تستضيفه جامعة حلوان خلال الفترة من ٨ وحتى ١٤ سبتمبر الجاري، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، ويقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضر حفل الافتتاح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، ورؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات للتعليم والطلاب وممثلي الجامعات المُشاركة والطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد، حيث يشهد الأسبوع مشاركة ٤٥ جامعة (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية) بالإضافة إلى المعاهد العليا، وتشهد الفعاليات تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية مثل الجوالة وأنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية، كما تُقام عدة ورش عمل وندوات تعريفية وتثقيفية ومسابقات علمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن فعاليات الحفل بدأت بطابور عرض الجامعات المشاركة، ورفع علم مصر وعزف السلام الوطني، وعرض الشعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات والمعاهد، واصطفاف طابور العرض بالصالة المُغطاه بجامعة حلوان، وعرض فيلم وثائقي عن أسبوع شباب الجامعات، ثم بدأت فقرات حفل الافتتاح.

وأكد الدكتور أيمن عاشور فى كلمته أن أسبوع شباب الجامعات يحظى بدعم وتشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية قُصوى لتنمية مهارات الشباب المصري، مؤكدًا على توجيهات سيادته الدائمة بضرورة إتاحة الفرصة للتواصل مع الشباب وتقديم كافة سُبل الدعم لهم لكي تنهضة مصر بسواعد أبنائها المُخلصين.

ووجه وزير التعليم العالي دعوته لشباب مصر؛ لاستغلال هذه الثقة واستغلال هذه الفاعليات التي تُبرز مواهبهم في كافه المجالات والأنشطة التي يتم تنظيمها خلال هذا الحدث الهام الذي توليه وزارة التعليم العالي اهتمامًا كبيرًا خاصة وأنها يتعلق بالشباب الذين يمثلون قوة مصر الحقيقة لاستكمال النهضة الشاملة التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية.

هذا وأعرب الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن سعادته البالغة بمشاركته فى افتتاح هذا الحدث الشبابى الهام الذى يقام على مدار سنوات طويلة وتستضيفه الجامعات بالتناوب، وقد شرفت جامعة المنوفية باستضافته مرتين وتم تنظيمه على مستوى عال وحظى بالثناء من مختلف الجهات، مؤكدا أن أسبوع شباب الجامعات يعُد فرصة لشباب مصر من الجامعات والمعاهد المصرية لممارسة العديد من الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على ممارستها من أجل بناء العقول ودعم الإبداع والنقاش بين أبناء وشباب مصر الذين يعرضون خلال هذا الأسبوع قدراتهم ويعبرون عن طموحاتهم وآمالهم ومواهبهم ومهاراتهم المختلفة، وفرصة جيدة لاكتشاف مُبدعين رياضيين وفنانين ومثقفين وعلماء من شباب مصر قادرون على تحقيق التنمية والمضى نحو الجمهورية الجديدة خاصة فى ظل دعم رئيس الجمهورية لتمكين الشباب وتعزيز دورهم فى المجتمع.

وحرص رئيس الجامعة على لقاء وفد الجامعة المشارك فى فعاليات الأسبوع، وحثهم على بذل قصارى جهدهم لتمثيل الجامعة بصورة مشرفة والتنافس مع زملائهم والاستفادة من أنشطة وفعاليات الأسبوع، متمنيا لهم التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة.