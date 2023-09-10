رئيس جامعة بنى سويف يكرم الطلاب الفائزين بالمركز الثاني في  مسابقة "رالي مصر"

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فريق من طلاب كلية العلوم بعد حصولهم على المركز الثاني في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، والتي نظمها مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين، وذلك تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي المصرية، وصندوق دعم المبتكرين بوزارة التعليم العالي والعديد من الهيئات والمؤسسات.

ووجه الدكتور منصور حسن، التهنئة للطلاب الفائزين وأعضاء هيئة التدريس المشرفين علي خروج تلك الأفكار البحثية للواقع، تحت إشراف الدكتور أحمد بدوى يسن المدرس المساعد بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ومنسق مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال بالجامعة، مؤكدا علي توفير الدعم الدائم لتلك الفرق المشاركة بالمسابقة لأنها من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال وأصحاب الابتكارات بمصر والتي تستهدف تنمية مهارات الطلاب الفكرية ونشر الوعي بينهم عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها، مؤكدًا أن الطلاب تلقوا تدريبات متخصصة في مجال ريادة الأعمال استعدادًا للتقدم للمسابقة النهائية.

وأكد الدكتور حمادة محمد عميد كلية العلوم، أن فريق الكلية الفائز بالمركز الثاني وهم الطلاب كيرلس ممدوح، أحمد الحميلي، آية طلعت ، فاطمة عبد الوالي في المسار العام وكانت فكرته عن "الهيدروجين الأخضر" حيث تناول كيفية إنتاج الهيدروجين الحيوي من الطحالب والبكتيريا واستخدامه كمصدر للطاقة على المستوى التجاري وحصل الفريق على مكافأة مالية من الأكاديمية قدرها 30 ألف جنيه وكان المشروع تحت إشراف الدكتورة علا حمودة أستاذ النبات والميكروبيولوجي والدكتور وائل أحمد فتحي المدرس المساعد بقسم النبات والميكروبيولوجي.