افتتاح الدورة الرابعة من معرض النيابة الإدارية للكتاب

افتتح المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عبدالرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية ، معرض النيابة الإدارية للكتاب بدورته الرابعة ٢٠٢٣ تحت شعار "القراءة حياة".

وحضر مراسم الإفتتاح المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وأعضاء مجلس إدارة النادى، كما شارك فى الإفتتاح الدكتور أحمد بدر الدين العساسى رئيس الهيئة العامة للكتاب، و الدكتورة كرمة سامى رئيس المركز القومى للترجمة، والأستاذ الدكتور محمود الهوارى - الأمين العام المساعد للدعوة و الإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشري، والدكتور أحمد يحيى مجلى - نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ولفيف من قيادات الجهات العامة و دور النشر المشاركة.

و صرح المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمى بإسم نادى مستشارى النيابة الإدارية بأن المعرض يأتى بمشاركة متميزة من القطاعات الثقافية بوزارة الثقافة والجهات والهيئات العامة وكذا بمشاركة أكثر من ٢٠ دار نشر من كبرى دور النشر بمصر والشرق الأوسط كما أضاف أن المعرض يعقد خلال الفترة من ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ وحتى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ على مدار اليوم من الساعة ١ ظهراً وحتى ١٠ مساء ً ويتخلل المعرض العديد من الفاعليات الثقافية والأدبية لجميع الأعمار .

كما أوضح المستشار/ معتز الهلالى رئيس اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية أن المعرض يأتى ضمن الفاعليات الثقافية للجنة خلال الموسم الثقافى ٢٠٢٣ وفى إطار دعم مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية لخطط اللجنة العلمية والثقافية الهادفة إلى صقل وتنمية المهارات الثقافية والعلمية للمستشارين وأسرهم .

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