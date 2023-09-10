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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تقسيمة فنية قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة "أرتا سولار" الجيبوتي

من تدريبات الزمالك
من تدريبات الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال المران اليوم الأحد ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد .

وشهدت التقسيمة التركيز على بعض الجوانب الخططية، و تنفيذ بعض الجمل التكتيكية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وجهازه المعاون.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 
 

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء  الخميس  الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض مباراة ودية أخرى غدا الاثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

الزمالك خوان كارلوس أوسوريو أرتا سولار الجيبوتي أيمن مصطفى
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