طقس مشمس على الإسكندرية وارتفاع في درجة الحرارة

شهدت حالة طقس الإسكندرية، اليوم، ارتفاع في درجة الحرارة، حيث ساد طقس حار على جميع أنحاء المحافظة، وذلك وسط انخفاض الإقبال على الشواطئ تزامنا مع الاستعداد لدخول المدارس.

وساد طقس مشمس حار على الإسكندرية، حيث جاءت حالة البحر مستقرة بالقطاع الشرقي، والغربي، مع رفع الرايات الخضراء على شواطئ المدينة، مع هدوء الموج والرياح، وسط مناشدات الإدارة المركزية بزيارة الشواطئ والاستمتاع بمياه البحر.

وبلغت درجة الحرارة في الإسكندرية، 31 درجة، فيما ارتفعت نسبة الرطوبة إلى 48%، وجاءت سرعة الرياح 5كم في الساعة مما ينذر بطقس حار جدًا، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار المشمس على المدينة الساحلية.

وألقت هيئة الأرصاد الجوية عدد من التحذيرات للمواطنين على الطرق الرئيسية والطريق الصحراوي بضرورة توخي الحذر خلال هذه الأيام بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تجتاح الطرق في المحافظات في الساعات الأولي من الصباح مع ضرورة تجنب السير بسرعة لمنع حوادث الطرق، كما أنه من المتوقع تعرض بعض المحافظات إلى العاصفة دانيال التي ضربت بعض الدول وسببت الفيضانات.

وجاءت الإسكندرية بين 12 محافظة هما الأكثر عرضة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق خلال هذه الأيام، حيث من المتوقع أن تستمر لعدة أيام بسبب العاصفة دانيال التي ضربت بعض دول العالم.