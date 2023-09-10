أوسوريو: الزمالك يضم لاعبين مميزين في خط الهجوم

قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، أنه استفاد من سفره لإسبانيا في الأيام الماضية لإلقاء محاضرات فنية، والسفر كان له إيجابيات فنية كثيرة له.

وأضاف أوسوريو في تصريحات إعلامية، لدينا خط هجوم مميز في الزمالك، سواء الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، أو ناصر منسي، ويوسف أوباما وشيكابالا وأحمد سيد زيزو.

وأشار أوسوريو، وضعنا خطة إعداد للموسم الجديد ستجعل لاعبي الزمالك جاهزون لخوض 70 دقيقة على الأقل بشكل قوي قبل أول مباراة بالموسم يوم 16 من الشهر الجاري، ثم سيرتفع مستوى اللاعبين بشكل تدريجي مع توالي المباريات.

وكان الزمالك حقق الفوز على السكة الحديد مساء الخميس الماضي وديًا بثلاثة أهداف دون رد، في أولى التجارب الودية للفريق استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقي الزمالك غدًا الإثنين، مع فريق سيراميكا كليوباترا في ثاني وديات الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.