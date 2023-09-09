"تعذيب حتى الموت".. أب يقتل ابنه لتشاجره مع الجيران بحلوان

أقدم أب على تعذيب ابنه حتى الموت بسبب تشاجره مع الجيران بدائرة قسم شرطة حلوان.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مستشفى حلوان العام بوصول طفل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وعلى جسده آثار تعذيب، وعلى الفور انتقلت الشرطة وعثر على جثة طفل عمره 10 سنوات ، وعلى جسده آثار ضربات بخرطوم ، وبالقاء القبض على والده اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكاوى الجيران من تشاجر ابنه معهم ومع المارين بالشارع ، وأضاف الأب المتهم أنه أمسك بالطفل وحاول تأديبه وقام بالتعدى عليه بخرطوم مياه حتى توفى ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.