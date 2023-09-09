ads
السبت 09 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة (نيودلهي) بالهند، اليوم السبت مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، سبل دعم العلاقات السعودية اليابانية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن اللقاء حضره من الوفد السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

الأمير محمد بن سلمان السعودية نيودلهي قمة قادة دول مجموعة العشرين رئيس وزراء اليابان
ads