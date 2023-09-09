ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة (نيودلهي) بالهند، اليوم السبت مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، سبل دعم العلاقات السعودية اليابانية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن اللقاء حضره من الوفد السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.