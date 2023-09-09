قمة العشرين.. الإعلان عن مشروع يعزز التعاون السياسي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤه، اليوم السبت، خلال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند، عن خطط لبناء خط سكك حديدية وممر شحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، في مشروع يهدف إلي تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون السياسي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، عن المشروع خلال القمة السنوية لمجموعة العشرين، وهو جزء من مبادرة أطلق عليها الشراكة من أجل الاستثمار في البنية التحتية العالمية، حيث سيساهم الممر في تعزيز التجارة ونقل موارد الطاقة وتطوير الاتصال الرقمي.

ويشمل المشروع الهند والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، بحسب ما قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك ساليفان.

كما سيساهم خط السكك الحديدية وممر الملاحة في ربط جزء كبير من العالم، وتحسين الاتصال الرقمي ودفع مزيد من التجارة بين البلدان، وهذا يشمل منتجات الطاقة مثل الهيدروجين.

وأضاف ساليفان: "نعتقد أن المشروع نفسه جريء ويمكن أن يغير مجرى الأمور."

وتابع أن الشبكة تعكس رؤية الرئيس الأمريكي "لاستثمارات أبعد" تأتي من القيادة الأمريكية والاستعداد لتقبل دول أخرى كشركاء.

وصرح أن البنية التحتية المعززة ستدفع النمو الاقتصادي وتساعد على التقريب بين البلدان في الشرق الأوسط وتقديم تلك المنطقة كمركز للنشاط الاقتصادي بدلا من مصدر للتحديات والنزاع أو الأزمات.

فيما وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية المشروع بأنه "جسر أخضر ورقمي بين القارات والحضارات"، لافتة إلى أنه يتضمن كابلات لنقل الكهرباء والبيانات.

كما أعلنت فون دير لاين كذلك عن "ممر عبر إفريقيا" يربط بين ميناء لوبيتو الأنغولي بمناطق حبيسة بريا وهيمنطقة كانانغا في الكونغو ومناطق تعدين النحاس في زامبيا.

وتعقد قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي يومي السبت والأحد، بالإضافة إلى أعضاء المجموعة تلقت تسع دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة، دعوة لحضورها.