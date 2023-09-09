القاهرة للدراسات الاقتصادية: 88 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة العشرين

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مجموعة العشرين تعد أكبر تجمع اقتصادي وسياسي عالمي، وهدف هذه المجموعة وضع السياسيات الاقتصادية والعامة التي تهم العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تناولت العديد من النقاط الهامة، منها إعداد مصر لتكون مصر مركز تجاري لتخزين الحبوب، كما أن الرئيس السيسي تحدث عن الوقود الأخضر وعمل شراكة مع دول العالم المختلفة.

وتابع: حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين يتجاوز أكثر من 88 مليار دولار، مؤكدًا أنه لا توجد مقارنة بين مجموعة بريكس ومجموعة العشرين.

وأوضح عبدالمنعم، أن مجموعة بريكس عبارة عن تكتل اقتصادي وهدفها التخلص من هيمنة الدولار في التبادل التجاري، كما أن الهيدروجين هو مستقبل الطاقة في العالم خلال العقود المقبلة.

وأكمل: مصر تستطيع تأمين احتياجات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي، كما أن مصر ستستغل علاقتها مع دول مجموعة العشرين بفتح آفاق استثمارية جديدة.