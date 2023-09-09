حصاد 24 ساعة.. استفادة 1185 حالة من قافلة جامعة الزقازيق بقرية منشأة صفوت

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية منشأة صفوت بمركز ديرب نجم بالشرقية أعمالها اليوم بالكشف علي ٩٩٥ حالة من أهالي القرية في العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات إستقبال الحالات من الصباح الباكر ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطرى والأوقاف بالشرقية.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشرى تحت رعاية د. أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، و د.أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تم الكشف علي ٩٩٥ حالة في ١٠ تخصصات طبية هي (باطنة- متوطنة- عظام- روماتيزم- رمد- مخ وأعصاب -طب الأسرة- أطفال- قلب- صدر ) ، كما تم تحويل ١٥ حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق ، بالإضافة إلي ١٩٠ حالة ضمن الحملة التي أطلقتها كلية التمريض وهي حملة الكشف علي أمراض الضغط مع توجيه كل حالة إلى العيادة المختصة بها، وذلك تحت رعاية د. نادية طه عميد الكلية ، د. أماني حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد د. خالد الدرندلي رئيس الجامعة أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستكمالا لدور الجامعة مسئوليتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة بوصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلي أهالي المناطق الأكثر احتياجا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذا لخطتها التي من أهم أولويات تحسين مؤشرات الخدمة الطبية بتقديم خدمات علاجية متميزة .

من جانبها أشارت د. جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات ، حيث قدم أطباء طب الأسرة ندوة توعوية عن التغذية السليمة للأطفال ، كما أرسلت مديرية الصحة سيارة تنظيم الأسرة ، حيث قام الفريق المرافق لها بالكشف علي سيدات القرية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا ، بالإضافة إلى توفير فريق من الأطباء والممرضين أجروا تحليل السكر والإعتلال الكلوي .

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطرى بالشرقية قامت بالكشف علي الحيوانات وتقديم جرعات العلاج و التطعيمات اللازمة لهم . مشيرة إلي تقديم كلية الزراعة ندوة عن تجفيف وحفظ الخضراوات وصناعات الألبان في المنازل مثل الجبن القريش والزبادي تحت رعاية د. أسامه عبد المنعم عميد الكلية ، ود.أحمد شاكر وكيل الكلية ، كما قدمت كلية التربية النوعية ورشة عمل عن إعادة تدوير بواقي الأقمشة ، تحت رعاية د.هانى حلمى عميد الكلية ، و د.أحمد بديع وكيل الكلية.

كما دعمت مديرية الأوقاف القافلة بواعظ دينى ، حيث تم إلقاء ندوة توعوية عن النظافة والطهارة من المنظور الإسلامى ، بالإضافة إلى تقديم شركة مياه الشرب والصرف الصحى ندوة عن طرق الحفاظ على المياه وكيفية تنقية مياه الشرب .

جدير بالذكر أنه تولي أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، حيث اختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب وإقبال ورضا من الأهالي الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.