رئيس مجلس السيادة بالسودان يجدد حرص الحكومة على السلام

جدد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص الحكومة على سلام لا يضمن عودة الحال بالبلاد إلى ما قبل 15 أبريل، مدللا بقبول العديد من المبادرات بما فيها منبر جدة.

وقال إعلام مجلس السيادة إن ذلك جاء خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس المجلس القائد العام إلى الفرقة الرابعة مشاة بولاية النيل الأزرق اليوم والتي استقبله خلالها حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد منطقة النيل الأزرق وقائدا الفرقة الرابعة والسابعة عشر مشاة بجانب وزراء الحكومة وأعضاء لجنة الأمن بالإقليم.

ووجه البرهان باستيعاب كل من انضم للقتال بجانب القوات المسلحة في معركة الكرامة من قدامى المحاربين والمستوعبين وفقا للترتيبات الأمنية.

من جانب آخر دعا رئيس مجلس السيادة بالسودان، الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد بالكف عن التدخل السالب في الشئون الداخلية بشكل غير مقبول.

وأوضح أن من كان يتقوى بالدعم السريع فقد ذهب إلى غير رجعة ومن يتقوى بالاتحاد الإفريقي فرؤيتنا فيه واضحة بعدم التدخل غير المقبول، داعيا إلى ضرورة الالتفاف لبناء الوطن الذي عانى من ويلات الحرب وآن الأوان لبنائه والاستفادة من خيراته.

كما التقى رئيس مجلس السيادة بالسودان، مع قائد المنطقة أعقبه لقاء مع ضباط وصف وجنود الفرقة الرابعة مشاة، أشاد فيه بأدوار الفرقة ومنطقة النيل الأزرق ككل في معركة الكرامة.. مشيدا أيضا بمسلك الذين انضموا لركب السلام مُجددا الدعوة لمن يحمل السلاح من الحركة الشعبية بإيقاف الحرب والانخراط في بناء الوطن.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولات رئيس مجلس السيادة التفقدية للتشكيلات المختلفة للقوات المسلحة.