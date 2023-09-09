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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الأمن يكثف جهوده للتعرف على هوية شاب عثر عليها في الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات العثور علي جثة شاب ملقاة بالأراضي الزراعية بالقرب من قرية أم عزام التابعة دائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطاراً  يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة البحوث التابعة لدائرة مركز شرطة القصاصين الجديدة، بالعثور علي جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في الأراضي الزراعية .

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ممثلة في رجال مباحث مركز شرطة القصاصين برئاسة المقدم محمد سالم والنقيب احمد حمدي معاون مباحث المركز لفحص البلاغ ومعاينة المنطقة التي عثر فيها على جثمان الشاب المقتول .
 

الأجهزة الأمنية جثة شاب قرية أم عزام مركز شرطة القصاصين
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