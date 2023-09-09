ads
السبت 09 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية التونسية: لم نسجّل وفيات أو إصابات بصفوف الجالية في المغرب

الخارجية التونسية
الخارجية التونسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأنها، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، لم تسجّل أية وفيات أو إصابات بين الجالية التونسية بالمملكة المغربية الشقيقة عقب الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من أقاليم ومدن المغرب الشقيق.
ودعت الخارجية - في بيان اليوم في إطار متابعة أوضاع الجالية التونسية هناك والحفاظ على سلامتهم - المقيمين بالمملكة الشقيقة إلى ضرورة التقيّد بتوصيات السلطات المغربية وتوجيهاتها.. مشيرة إلى تكوين خلية متابعة بسفارة الجمهورية التونسية في الرباط.

تونس الزلزال المغرب
ads