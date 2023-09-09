الخارجية التونسية: لم نسجّل وفيات أو إصابات بصفوف الجالية في المغرب

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأنها، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، لم تسجّل أية وفيات أو إصابات بين الجالية التونسية بالمملكة المغربية الشقيقة عقب الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من أقاليم ومدن المغرب الشقيق.

ودعت الخارجية - في بيان اليوم في إطار متابعة أوضاع الجالية التونسية هناك والحفاظ على سلامتهم - المقيمين بالمملكة الشقيقة إلى ضرورة التقيّد بتوصيات السلطات المغربية وتوجيهاتها.. مشيرة إلى تكوين خلية متابعة بسفارة الجمهورية التونسية في الرباط.