نجم منتخب الطائرة: نعد بتقديم أفضل ما لدينا أمام المغرب الليلة

تحدث أحمد سعيد نجم المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال عن تأهل الفراعنة إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة وذلك بعد الفوز على كينيا بنتيجة 3/0 في دور الـ16 من البطولة التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري.

وقال سعيد في تصريحات عقب مباراة كينيا: « منتخب كينيا فريق قوي ولكن الفراعنة دائما على الموعد حتى عندما تفوقوا في بعض الأوقات في الشوط الثالث تمكن المنتخب من العودة وحسم اللقاء».

وأضاف سعيد: «مباراة المغرب في ربع النهائي لن تكون سهلة ولكننا نعد بتقديم أفضل ما لدينا للوصول إلى نصف النهائي ومواجهة تونس ولكننا في الوقت الحالي نركز فقط لتخطي المغرب».

وعن الخسارة أمام الجزائر في دور المجموعات أكد سعيد: «التوفيق غاب عن جميع اللاعبين في هذه المباراة ولكننا تحدثنا وحفزنا بعضنا البعض خاصة أن البطولة تقام على أرضنا ويجب تحقيق اللقب لإسعاد الجماهير».

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره المغرب في الدور ربع النهائي في تمام الساعة السابعة مساءً على صالة 2 بستاد القاهرة.

وتأهل الفراعنة بعد الفوز على كينيا 3/0 في دور الـ16 فيما تأهل المغرب بعد الفوز على مالي بنفس النتيجة في الدور ذاته.

يذكر أن المنتخب تأهل إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث فاز على بوروندي في الجولة الأولى فيما خسر من نظيره الجزائري في الجولة الثانية.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

المعروف ان البطولة الأفريقية للكرة الطائرة تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء