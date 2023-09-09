الإحصاء: 47.7 % انخفاضا في قيمة العجز بالميزان التجاري خلال يونيو 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يونيه 2023 وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.32 مليار دولار خلال شهر يونيه 2023 مقابل 4.43 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 47.7 ٪.

واوضح الجهاز انه انخفضت قيمـة الصـادرات بنسبـة 27.6 ٪ حيـث بلغـت 2.91 مليـار دولار خـلال شهــر يونيه 2023 مقابــل 4.02 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صادرات بعض السلع وأهــمها:

(البترول الخام بنسبة 12.7 ٪، ملابس جاهزة بنسبــة 20.5%، فواكه طازجه بنسبة 32.0%، اسمـــده بنسبة 39.5٪) .



وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيه 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 21.0 ٪ ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 27.6 % ، بطاطس بنسبة 11.5 %، بقول جافه بنسبة 77.3 ٪).

•ونوه الجهاز إلى انه انخفضت قيمة الــواردات بنسبــة 38.1 ٪ حيث بلغت 5.23 مليار دولار خلال شهــر يـونيه 2023 مقابــل 8.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجــع ذلك إلـى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( منتجات البترول بنسبة 37.8%، قمح بنسبـة 9.0%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 42.7%، ذرة بنسبـه 42.4%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــا: ( الغاز الطبيعــى بنسبــة 33.5%، خـامــات الحــديد ومركزاتـها بنسبـة 10.6 ٪، سيارات ركوب بنسبة 29.8%، انابيب ومواسير ولوازمها من حديد او صلب بنسبة 76.7 % ).