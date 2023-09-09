أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أهمية دور قصور وبيوت الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي لدى المواطنين من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف استثمار طاقات الشباب و بناء عقول النشء والتصدي للمفاهيم الهدامة والأفكار المتطرفة .
وفي هذا السياق تفقد عامر طه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس اليوم السبت الأعمال الجارية لرفع كفاءة وتطوير بيت ثقافة دلجا، حيث وجه رئيس المركز على أهمية الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء .
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تطوير ورفع كفاءة بيت ثقافة دلجا بمركز ديرمواس بالمنيا
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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أهمية دور قصور وبيوت الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي لدى المواطنين من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف استثمار طاقات الشباب و بناء عقول النشء والتصدي للمفاهيم الهدامة والأفكار المتطرفة .
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أهمية دور قصور وبيوت الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي لدى المواطنين من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف استثمار طاقات الشباب و بناء عقول النشء والتصدي للمفاهيم الهدامة والأفكار المتطرفة .