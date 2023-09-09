تمثال توت عنخ آمون «أوسكار» لجوائز مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب

اختارت إدارة مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، تمثال الملك توت عنخ آمون ليكون "أوسكار" جوائز دورته الأولى، والمقرر إقامتها في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وقال محمد الباسوسي، إن اختيار تمثال الملك الأشهر في تاريخ مصر الفرعونية ليكون جائزة مهرجان سينما الشباب، يأتي باعتبار الفرعون الشاب، والذي حكم مصر وهو في سن التاسعة، فضلا عن كونه الفرعون الذي أثار دهشة العالم سواء بدراما صعوده للعرش ورحيله مبكرا وهو في سن 19 عاما إثر حادث أحاط به كثير من الغموض، أو بقصة اكتشاف مقبرته كاملة قبل 100عام في وادي الملوك بالأقصر.

وأشار الباسوسي إلى أنه تم اختيار نسخة طبق الأصل من تمثال توت عنخ آمون "الكا"، والتي تم تنفيذها على يد خبراء المجلس الأعلى للآثار.

وأضاف الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان، أن تمثال "توت" يمنحه المهرجان للفائزين بجوائز مسابقاته الثلاثة، أفلام الطلبة والأفلام القصيرة والمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، حيث يمنح ثلاث جوائز في كل مسابقة، ذهبية، وفضية، وبرونزية، إضافة إلى أربعة جوائز إبداع تمنحها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل سيناريو وأفضل إخراج ، فيما يمنح المهرجان جائزة خضراء لأفضل فيلم يعالج قضية تتعلق بالبيئة.

وأوضح المدير الفني للمهرجان، أنه تم اختيار قناع توت عنخ آمون والذي يتم إهداؤه للمكرمين في حفل الافتتاح.