مشاركة السيسي في قمة مجموعة العشرين بالهند تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين (G20)، التي ستبدأ فعالياتها اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي، اهتمامات الصحف، الصادرة صباح اليوم السبت.

ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الرئيس يشارك بقمة مجموعة العشرين في الهند).. ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل، أمس، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (G20).

ونقلت الصحيفة تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي والتي أكد خلالها أن مشاركة الرئيس السيسي بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إنه من المقرر أن يركز الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، والإفريقية على وجه الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف.

وأوضح أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الهند سيتضمن عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وذلك للتشاور مع القادة والمسئولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتحت عنوان (وزير الصحة يُعلن التوصيات النهائية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية).. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أعلن اختتام أعمال وفعاليات النسخة الأولى للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، تحت شعار (سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة).

ووجه وزير الصحة والسكان، الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لدعمه المتواصل واهتمامه الكبير بتقديم كافة سبل الدعم للقضايا السكانية، فضلًا عن دفعه لإنجاز وإنجاح هذا المؤتمر العالمي للخروج بنتائج مرجوة، تستهدف الوصول إلى حلول مبتكرة لمواجهة الزيادة السكانية.

وأعلن وزير الصحة، تكليفات رئيس الجمهورية، وهى انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية سنويًا تحت رعايته، باعتباره منصة أساسية لمناقشة قضايا السكان والصحة والتنمية والاستفادة من تبادل الخبرات الدولية، والتركيز على تحسين جودة حياة المواطن في جميع جوانبها، بدءًا من الصحة والتعليم وصولًا إلى سوق العمل، وتعظيم دور المجلس القومي للسكان ونقل تبعيته الإدارية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وضم جميع الوزراء والجهات المعنية إلى عضويته.

كما أعلن الوزير، توصيات المؤتمر وتشمل، الاستثمار في رأس المال البشري بقيام جميع الشركاء من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والأهلي بالاستثمار في الخدمات العامة الشاملة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وخلق فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاستراتيجيات رئيسية لتطوير رأس المال البشري.

وفي (الجمهورية) وتحت عنوان (وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي لـ 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو).. ذكرت الصحيفة أن وزير النقل المهندس كامل الوزير يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق أجروا جولة تفقدية بمشروع المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تابع الوزير أعمال التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي بدأت من شهر مايو الماضي، مستقلا أحد قطارات الخط الثالث للمترو، حيث يمتد هذا الجزء بطول 6.6 كم، ويشتمل على 6 محطات، محطة واحدة نفقية "السودان"، و4 محطات علوية "إمبابة - البوهى- القومية - الطريق الدائري"، ومحطة واحدة سطحية المحطة النهائية عند محور روض الفرج.

وأضافت الصحيفة أن الوزير اطمأن على جاهزية هذا الجزء للافتتاح الرئاسي خلال الفترة القادمة، حيث يتم حاليا اختبار جميع الأنظمة به مثل "الإنارة - التكييف - التهوية"، للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها، كذلك يتم تسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها، للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع تمهيدًا لبدء تشغيلها للركاب خلال الفترة القادمة.

وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان (الصندوق السيادي يناقش خطة الاستغلال الأمثل لـ "الأصول العقارية").. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ناقشت - خلال اجتماع عقدته مع وزير السياحة والآثار أحمد عيسى - أهم المشروعات التي يعمل عليها صندوق مصر السيادي في قطاع السياحة وتطوير المناطق الأثرية.

وقالت وزيرة التخطيط إن الصندوق يعد خطة متكاملة لاستغلال المباني العقارية التي سيتم إخلاؤها مع نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية، وخصوصا في منطقة وسط القاهرة، وفق رؤية متكاملة لتطوير تلك الأصول بعد إعداد دراسات مع كبريات المؤسسات الاستشارية في العالم لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة منها.

وتتضمن هذه الرؤية تحويل بعض تلك الأصول إلى فنادق ومنشآت سياحية، وهو ما يحتاج إلى تنسيق كامل مع وزارة السياحة والآثار، فضلا عن أن الصندوق الفرعي المعني بقطاع السياحة لديه خطط لمشروعات في عدة محافظات بناء على الاحتياجات التي رصدتها بعض الدراسات، والتي أوصت بتوفير عدد كبير من الغرف الفندقية في عدد من المحافظات.

من جانبه، أشاد الوزير أحمد عيسى بما حققه صندوق مصر السيادي ونجاحه في جذب شركاء من القطاع الخاص المصري والأجنبي للاستثمار في القطاع السياحي، مؤكدا أن وزارة السياحة والآثار داعمة لجهود تشجيع وجذب الاستثمارات السياحية، وتسعى لتحقيق الحياد التنافسي الذي يضمن تطور صناعة السياحة والفندقة في مصر وفق أحدث النظم المعمول بها عالميًا.