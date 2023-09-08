40 سفينة لنقل الحبوب الروسية إلى تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية بأنه سيتم نقل مليون طن من الحبوب الروسية إلى تركيا عبر 40 سفينة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عن صحيفة التركية قولها إنه اللمسات النهائية للجدول الزمني للرحلات يتم وضعه حاليًا وسيتم شحن الحبوب عبر موانئ توابسي ونوفوروسيسك.

ويجري تسليم الحبوب إلى مطاحن الدقيق الخاصة في تركيا وستكون الوجهات الرئيسية للدقيق هي بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسيتم إعطاء الأولوية لهذه البلدان لأنها تفتقر إلى القدرة على طحن الدقيق، وفي المستقبل، سيتم شحن الدقيق المصنوع من الحبوب الروسية إلى تشاد وليبيا وجيبوتي واليمن وإثيوبيا.

وفي 31 أغسطس، التقى وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان، في موسكو؛ لمناقشة صفقة الحبوب ومعايير تنفيذ مبادرة توريد مليون طن من الحبوب الروسية إلى تركيا بسعر تفضيلي، واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في سوتشي في 4 سبتمبر لمناقشة هذه القضية.

واتفقت الأطراف على أن هذا المشروع لا يحل محل اتفاق الحبوب الذي انتهى أجله في 18 يوليو والغرض من المشروع هو منع حدوث نقص حاد في الغذاء في البلدان النامية وأيدت تركيا المبادرة ومؤكدة استعدادها لتبنيها.