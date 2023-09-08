رئيس الوزراء الياباني يخطط لإجراء تعديلات وزارية الأربعاء المقبل

يخطط رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لإجراء تعديل وزاري في حكومته وقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، يوم الأربعاء المقبل، حسب ما أعلنه ناتسو ياماجوتشي رئيس حزب كوميتو، الشريك في الائتلاف الحاكم في اليابان.

وقال ياماجوتشي في تصريح للصحفيين، اليوم الجمعة، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية إن كيشيدا أبلغه بالخطة عبر الهاتف، مع العلم بأن كيشيدا يتواجد حاليا في الهند؛ لحضور قمة مجموعة العشرين.

وقالت مصادر بالحزب الحاكم إن الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو يعتزمان الحفاظ على ائتلافهما بعد التعديل الوزاري، وسط تكهنات بأن الحزب الديمقراطي المعارض من أجل الشعب قد ينضم أيضا إلى الكتلة، ويبدو أن التعديل الوزاري المقبل يهدف إلى تحسين صورة إدارة كيشيدا، حيث ظلت معدلات تأييد حكومته منخفضة.

وأفادت المصادر بأنه من بين قيادات الحزب الليبرالي الديمقراطي، يعتزم كيشيدا الإبقاء على وزير خارجيته توشيميتسو موتيجي ونائب رئيس الوزراء تارو آسو، حيث يُعتقد بأنهما حافظا على إدارة مستقرة للحزب.