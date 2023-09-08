على خطى «نصير شمة»..نائل أنور طبيب اسنان «عازف جيتار وعود»

عازف منفرد بألحانه تخطفك نغماته وتنقلك إلى عالم من الخيال والجمال، يبهرك فى عزفه على آلة الأورج ويسحرك أداؤه على العود، فتصبح فى عالم سحرى جميل، إنه الدكتور «نائل أنور» طبيب أسنان من محافظة الإسكندرية.

أوضح الدكتور نائل أنور، أنه تخرج من جامعه الإسكندرية عام ٢٠٠٤، وعضو بنقابة اطباء الاسنان بالإسكندرية، مؤكدا أن حبه للموسيقى منذ الطفولة وحرص على الانضمام لفريق الموسيقى، والعزف فى حفلات المدرسة على آله الأكورديون فى فريق الموسيقى أثناء دراسته بالمرحلة الإبتدائية.

وأشار إلى أنه حرص على تطوير موهبته فى المرحله الثانوى بمدرسته «السيد محمد كريم» بالإسكندرية فبدأ العزف على الأورج

وتابع أن عشقه للألحان والموسيقى توهج خلال دراسته الجامعية، فشارك فى العزف بحفلات اتحاد الطلبة، كما قام بتأليف ألحان حفلات مسرح الكلية، مضيفا أنه شارك فى مسابقة العزف على مستوى الجامعة، وأن كلية طب الأسنان جامعة إسكندرية كرمته أكتر من مرة.

وكشف أن حب آلة العود سيطر عليه خلال آخر عامين بدراسته الجامعية، تأثرا بالفنان نصير شمة مؤسس بيت العود العربى فى مصر

واكد أنه يجمع بين العزف على آلة الجيتار وآلة العود إلى جانب ممارسته مهنة طب الأسنان.

تكريم كلية الأسنان جامعة الإسكندرية للدكتور نائل

الدكتور نائل أنور يعزف علي الاورج



وأكد، أنه حصد المركز الثانى على مستوى جامعة الإسكندرية فى مسابقة العزف المنفرد على الأورج عام ٢٠٠٣، كما شارك فى الحفل الختامى للمؤتمر الدولى لطب الأسنان بالإسكندرية بأغنية من ألحانه عام ٢٠٠٢.

ويحلم «أنور» بالشهرة والنجومية على خطى الفنان العراقى عازف العود الشهير «نصير شمة» ويدير الفنان نصير شمة حاليا مدرسته بيت العود العربى فى القاهرة بمنزل أثرى فى القاهرة الفاطمية «بيت الهراوى» وهو مشروع أنشأه لتأسيس مواصفات عازف العود المنفرد، أسس شمة بيت العود العربى فى مصر عام ١٩٩٩ وافتتح فروعا أخرى فى أبو ظبى والإسكندرية وبغداد والخرطوم، ورأس «شمة» ملتقى مصر الأول للعود بدار الأوبرا المصرية عام ٢٠١٠.



