تعرف على تفاصيل دور لطيفة التركي في مسلسل “إقامة جبرية”

انتهت الفنانة الشابة لطيفة التركي من تصوير احداث مسلسل “إقامة جبرية"، مع النجوم هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي، وهو العمل المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، وينتمي للمسلسلات قصيرة الحلقات .

واكدت لطيفة في بيان صحفي، انها سعيدة بالتواجد في العمل وتكرار العمل مع الفنانة صابرين بعد تعاونهما سويًا في عملين اولهما “اعمل اي” وثانيهما" مسلسل “ورا كل باب”، لافتة الى انها انتهت من تصويره بشكل كامل وينتظر العمل عرضه قريبًا .

وأشارت الى انها تجسد شخصية “رضوى”، وهي شقيقة الفنان إيهاب حازم، وتلعب دور مؤثر في الاحداث، مؤكدة ان شخصيتها في العمل هادئة تعمل طوال الوقت على مساعدة شقيقها ضد اي مشكلة يقع فيها .

مسلسل إقامة جبرية من بطولة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي بالاضافة الى صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

يذكر ان لطيفة التركي، كانت قد ظهرت في اكثر من عمل درامي خلال الفترة الماضية من ضمنهم مسلسل “اعمل اي” مع النجمة صابرين وخالد الصاوي، ومسلسل “ورا كل باب” في حكاية “حكاية ايامنا الحلوة”، وكان بطولة صابرين ايضًا، فيما بدأت أول أعمالها الفنية من خلال مسلسل "أحلام حقيقية" و"الشارد" و"سارة" .