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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يتفقد البرنامج التعليمي للزمالة المصرية بمؤتمر “السكان والتنمية”

جانب من جولة الوزير
جانب من جولة الوزير
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،عددًا من المحاضرات العلمية وورش العمل التي تنظمها اللجنة العليا للتخصصات الطبية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذي عقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على متابعة البرنامج التعليمي للزمالة المصرية، والذي استفاد منه آلاف الأطباء على مدار الـ 3 أيام الماضية في 31 تخصصا مختلفا.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا للتخصصات الطبية، إلى عقد 47 جلسة علمية، من ضمنها 33 جلسة نقاشية و14 ورشة عمل، ضمت 375 متحدثًا من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب، وبالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية والدولية.

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البرنامج التعليمي الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي ا اللجنة العليا للتخصصات الطبية المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان
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