الاثنين.. مركز سينما الحضارة يستضيف ندوة عن جبانات القاهرة

يستضيف مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، يوم الاثنين المقبل في السابعة مساء ندوة للباحث حسن حافظ بالتعاون مع مبادرة "سيرة القاهرة"، تحت عنوان "الجبانات من المنظور البصري والتراثي".

تتناول الندوة تاريخ جبانات القاهرة وأهم المعالم الفنية والجمالية التي تحويها القرافة مثل عمائر القرن التاسع عشر وشواهد القبور التي تتمتع بخطوط كتابية من مختلف العصور، كما ترصد ذكر القرافة في مصادر التاريخ وأشهر من دفنوا بها منذ عام 1400 وحتى القرن التاسع عشر.

