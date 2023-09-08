منظمة التعاون الإسلامي تدين هجومين إرهابيين في مالي

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 03:25 م

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، عن إدانتها الشديدة للهجومين الإرهابيين اللذين وقعا أمس في جمهورية مالي، استهدف أحدهما "زورق تمبكتو" في نهر النيجر، والآخر موقعا للجيش في بامبا بمنطقة "غاو"؛ مما أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين والعسكريين.

وعبّرت الأمانة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية مالي وشعبها، مؤكدة موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي ضد الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، وجددت دعمها الكامل لكل الجهود لمكافحته وضمان الأمن والاستقرار في جمهورية مالي ومنطقة الساحل.

