«اتحاد التجديف»: نعمل على تنظيم بطولة عالم للتجديف الشاطئي في أقرب وقت

تحدث الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، عن تفاصيل المشاركة في البطولة الإفريقية الرابعة عشرة للتجديف بمدينة العلمين الجديدة، قائلا، إن مدينة العلمين الجديدة صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أنّه من أجمل الأماكن والمدن للتجديف: «نفكر في تنظيم بطولات دولية بالعلمين، وقد يكون لدينا بطولة عالم للتجديف الشاطئي في أقرب وقت».

وأضاف النوري في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «بدأ يتم تنظيم بطولات عالم على الشواطئ، مثلما حدث في البرتغال وويلز واليونان وإيطاليا، ومدينة العلمين أجمل مكان يتم تنظيم بطولة تجديف شاطئية فيها وستكون بطولة».

وتابع رئيس الاتحاد المصري للتجديف: «تعاوننا مع الأجهزة المختلفة مثل جهاز مدينة العلمين ووزارة الشباب والرياضة وتم تنظيم بطولة للتجديف من 24 إلى 26 أغسطس الماضي، وكانت بطولة أكثر من رائع والشواطئ جميلة وممتازة».

وواصل: «هذه البطولة تضيف للعلمين ورياضة للتجديف في مصر، كانت هذه الرياضة نيلية منذ قدماء المصريين، وبطولات العالم تنظم في البحيرات والأنهار، والجديد هو بطولات تجديف الشواطئ التي تجتاح العالم بشكل كبير جدا، وأفضل مكان نبدأ فيه بمصر هو مدينة العلمين».