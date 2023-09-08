محافظ الجيزة يتابع ميدانياً مراحل العمل بمحور عمرو بن العاص.. صور

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي معاينة مراحل العمل الجارية بعدداً من القطاعات المار بها محور عمرو بن العاص نطاق أحياء الطالبية والهرم .



شملت جوله المحافظ متابعة أعمال إنشاء الطريق السطحي للمحور بمنطقة الاخلاص بحي الطالبية بالاضافة الي مواقع الربط مع الطريق الدائري بمنطقة المريوطية .



كلف المحافظ خلال الجولة رئيس الحي بالتنسيق الدوري مع جهاز تعمير القاهرة والشركة المنفذة لإزالة اي معوقات وتسهيل العمل للانتهاء خلال الجدول الزمني المحدد لها . مشيراً أن المحور يعد أضافه كبيرة لشبكة الطرق بالمحافظة حيث يساهم في ربط الدائري الشمالي بالطريق الدائري الجنوبي بطول يصل الي ٤.٥ كم مارا بالعديد من المناطق ذات الكثافات المرورية الكبيرة وعلي رأسها شارعي الهرم والملك فيصل ومحور أنور السادات ( ترسا).



كما اطلع المحافظ من رئيس الحي علي موقف أعمال الرصف بطريق الخدمة اسفل المحور بقطاع شارع المطبعه بين شارعي الهرم وفيصل والذي تم البدء في رصف وتطوير الطريق وانشاء ارصفه المشاة وساحات انتظار المركبات.

مشيراً إلى أن العمل يجري علي قدم وساق لسرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمحور لتحقيق الاستفادة المرورية منه .



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة و طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.