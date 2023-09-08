محافظ المنوفية يتابع أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".. صور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة ) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، موجهاً بالمراجعة الدقيقة والمتابعة الدورية لخطة رى الأشجار والأعتناء بها لإضفاءً مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين.



تستهدف المبادرة الرئاسية زراعة الأشجار المثمرة والغير مثمرة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية ، بهدف تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

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