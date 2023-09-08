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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة تكشف علاجا جديدا لفقدان السمع يغير حياة الملايين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشفت دراسة  طبية حديثة أن العلاج بالخلايا لتحسين السمع يمكن أن يغير حياة الملايين من الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع.

وكانت صحيفة "الاندبندنت"  البريطانية قد نشرت إنه سيتم إجراء أول تجربة سريرية لعلاج فقدان السمع بالخلايا الجذعية وذلك بعد أن أظهرت الاختبارات قبل السريرية تحسنا في السمع بنسبة 40 في المئة.

وتأمل شركة "Rinri Therapeutics" للتكنولوجيا الحيوية ومقرها مدينة شيفيلد البريطانية أن تبدأ التجارب السريرية في العامين المقبلين وستستهدف التجارب الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع الشديد المرتبط بالعمر.

وفي هذا الصدد يقول البروفيسور مارسيلو ريفولتا في جامعة شيفيلد: ان الحل البيولوجي الذي يمكنه استعادة السمع بشكل كبير سيكون بمثابة تحول للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع، ونحن نتطلع إلى اتخاذ الخطوة التالية من خلال بدء التجارب السريرية في عام 2025.

ووفقا للمعهد الوطني الملكي للصم فإن فقدان السمع يؤثر على 12 مليون شخص في المملكة المتحدة، وترتفع الحالات أكثر مع التقدم في السن.

ويعاني 40 في المئة ممن تزيد أعمارهم على 50 عاما من هذه المشكلة، وترتفع النسبة إلى 70 في المئة ممن تزيد أعمارهم على 70 عاما.

دراسة طبية ضعف السمع رحلة علاج جديدة تجربة الجبلايا الجذعية
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