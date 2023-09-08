أولاد الأكابر.. كلمة خالدة لطبيب القلوب مجدي يعقوب تكشف لماذا لايريد أن يموت

إذا صادفت شخصًا مخلصًا فأنت محظوظ، وإذا كان مخلصًا ونابغًا أيضًا فأنت الأوفر حظًا.. تنطبق هذه القاعدة على البروفيسور د. مجدي يعقوب، طبيب القلب العالمي، الذي طالت شهرته عنان السماء ورغم ذلك لم يفارق قلبه ومشاعره ولو للحظة حب مصر وأهلها.. فلم يغب عن خاطره يومًا ضرورة أن يقدم خدماته الجليلة لأرض الكنانة، فعاد ليؤسس مركز مجدي يعقوب العالمي لعلاج أمراض القلب للأطفال بالمجان.

ومن بين الأقوال الخالدة لطبيب القلوب د. مجدي يعقوب تلك الكلمة الخالدة التي تكشف حجم الخير والعطاء الذي يكنه الرجل للإنسانية جمعاء والتي يقول فيها: لا أريد أن أموت قبل أن أنقل كل ما تعلمته إلى زملائي، وأنا سعيد جدا لأنهم يستطيعون الآن فعل كل ما أفعله تقريبا، لكنهم يفعلون ذلك بشكل أفضل، وهو أمر رائع.