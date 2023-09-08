تشاهدون اليوم.. مصر نلنقي إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة 8 - 9 - 2023 عدداً من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات أمم أووربا 2024، فضلا عن مواجهات تصفيات أمم أفريقيا أهمها مصر ضد إثيوبيا .
وتستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد المباريات وذلك علي النحو التالي:
مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة
جورجيا X إسبانيا – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
سلوفاكيا X البرتغال – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
لوكسمبرج X أيسلندا – الساعة 9:45 مساء
البوسنة والهرسك X ليشتنشتاين – الساعة 9:45 مساء
قبرص X إسكتلندا – الساعة 9:45 مساء
تركيا X أرمينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
كرواتيا X لاتفيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 2
مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية
أوروجواي X تشيلي – الساعة 2 صباحا
البرازيل X بوليفيا – الساعة 3:45 صباحا
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة
مصر X إثيوبيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6
بوركينا فاسو X إسواتيني – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مالي X جنوب السودان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7
مواعيد مباريات دولية ودية
سنغافورة X طاجيكستان – الساعة 2:30 ظهرا
إندونيسيا X تركمنستان – الساعة 3:30 عصرا
السعودية X كوستاريكا – الساعة 10 مساء