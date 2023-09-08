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الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مصر نلنقي إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة 8 - 9 - 2023 عدداً من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات أمم أووربا 2024، فضلا عن مواجهات تصفيات أمم أفريقيا أهمها مصر ضد إثيوبيا .

وتستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد المباريات وذلك علي النحو التالي:

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

جورجيا X إسبانيا – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 

سلوفاكيا X البرتغال – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 

لوكسمبرج X أيسلندا – الساعة 9:45 مساء         

البوسنة والهرسك X ليشتنشتاين – الساعة 9:45 مساء             

قبرص X إسكتلندا – الساعة 9:45 مساء             

تركيا X أرمينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

كرواتيا X لاتفيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 2 

 

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية

أوروجواي  X تشيلي – الساعة 2 صباحا                 

البرازيل X بوليفيا – الساعة 3:45 صباحا

 

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

مصر X إثيوبيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6       

بوركينا فاسو X إسواتيني – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6       

مالي X جنوب السودان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7 

 

مواعيد مباريات دولية ودية

سنغافورة  X  طاجيكستان – الساعة 2:30 ظهرا   

إندونيسيا X تركمنستان – الساعة 3:30 عصرا   

السعودية X كوستاريكا – الساعة 10 مساء

مباريات اليوم تصفيات أمم أوروبا مصر
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