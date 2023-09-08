الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة السابعة على التوالي، اليوم؛ لتتجه نحو أطول سلسلة خسائر في أكثر من خمس سنوات متأثرة بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي والإبقاء على أسعار الفائدة

الأمريكية مرتفعة.



فقد هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.4 بالمئة، مسجلًا أدنى مستوى في أسبوع، كما تراجعت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة واحدًا بالمئة تقريبًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد صدور بيانات قطاع الخدمات الأمريكي التي جاءت أقوى من المتوقع أمس.



فيما أظهرت البيانات أنَّ الناتج الصناعي الألماني انخفض بأكثر من المتوقع في يوليو الماضي.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي قرارات بخصوص السياسة النقدية هذا الشهر.