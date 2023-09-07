البرهان: قريبا سيتم القضاء على التمرد وينعم الشعب السوداني بالسلام والاستقرار

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنه أطلع القيادة القطرية على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية تمرد قوات الدعم السريع على الدولة، مضيفا: " قريبًا سيتم القضاء على هذا التمرد وينعم الشعب السوداني بالسلام والاستقرار".

ونقل إعلام مجلس السيادة في بيان اليوم، عن البرهان القول إن الجهود مستمرة من أجل إيقاف معاناة السودانيين وعودة الأمور إلى طبيعتها، مضيفا أن المرحلة الحالية هي لإيقاف الحرب ومن ثم يمكن الحديث حول الأمور الأخرى.

وأشار البرهان إلى أن زيارته لدولة قطر جاءت لتقديم الشكر لما تقوم به من دعم مستمر للشعب السوداني.

وتابع البرهان: "نحن في القوات المسلحة نطمئن الشعب السوداني بأننا ماضون في استكمال مهام المرحلة الانتقالية والانتقال للحكم المدني الديمقراطي بعد القضاء على هذا التمرد".