«الأرصاد»: طقس اليوم شديد الحرارة جاف نهارًا مائل للحرارة ليلاً والعظمى بالقاهرة 38

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة جاف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى / الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 38 27

6 أكتوبر 39 27

بنهــــا 38 27

دمنهور 38 26

وادي النطرون 39 27

كفر الشيخ 38 26

المنصورة 38 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 38 26

دمياط 39 27

بورسعيد 38 27

الإسماعيلية 40 27

السويس 40 26

العريش 36 26

رفح 36 25

رأس سدر 39 27

نخل 36 19

كاترين 32 18

الطور 40 27

طابا 36 26

شرم الشيخ 43 31

الإسكندرية 33 27

العلمين الجديدة 32 26

مطروح 32 25

السلوم 33 25

سيوة 37 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 43 30

سفاجا 42 29

مرسى علم 43 30

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 24

سوهاج 43 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 46 29

الوادي الجديد 45 25

أبوسمبل 45 28