النائب علاء عابد: الرئيس السيسي أرسى قواعد التعددية الحزبية فى مصر

وجه النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن التحية والتقدير الى الرئيس السيسى مؤكدا إننا لم نرى التعددية الحزبية في مصر إلا بدعم منه.



كما رحب النائب علاء عابد ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالمشاركين ملتقي الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والذي يضم حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن، وحزب المؤتمر، وحزب الشعب الجمهورى، وحزب مصر الحديثة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظة الشرقية.

وهنأ النائب علاء عابد، جميع نواب الشرقية علي دورهم الكبير في اثراء العمل الحزبي والسياسي، لافتا الي ان نص المادة الخامسة من الدستور التي أكدت علي التعددية السياسية والحزبية، ولم تحدث من قبل سوي في عهد القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي وهناك إنجازات تم في كافة المجالات.

وأشار فى كلمته بملتقى الاحزاب والكيانات السياسية المصرية والذي عقد بمدينة بالزقازيق الى تحقيق انجازات كبيرة بدعم الرئيس والظهير الشعبي الكبير وغير المسبوق.

وأشاد عابد بجهود حزب مستقبل وطن َتنظيم اكثر من ١٠٠ فعالية علي مستوي المحافظة للاشادة بالتعددية الحزبية التي حدثت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال النائب علاء عابد، ان البرلمان وأعضاء البرلمان، بلغت عدد ساعات العمل 205 ساعة عمل، وعدد المتحدثين 524 نائبًا، وبلغت مداخلات النواب نحو 4438 مداخلة.. وبلغت القوانين نحو (188) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1684).



وقد بدأ مساء اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ملتقى الاحزاب والكيانات السياسية المصرية بحضور أكثر من ٦٠ حزبا سياسيا يتقدمهم مستقبل وطن في تظاهرة حب وتأييد ودعم لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.

وقد اتفق جميع الاحزاب والقوي السياسيه المشاركة علي دعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفتره رئاسيه جديده استكمالًا لمسيرته التي بدأها لجمهوريه جديده قويه عصريه اساسها بناء الانسان وتوفير حياه كريمه للمواطن المصري.