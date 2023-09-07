قرارات المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة.

وخلال الجلسة؛ وافق المجلس التنفيذي على إعفاء مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والحميات من دفع رسوم تقديم ملف التراث بالمركز النموذجي لاستخراج تراخيص إنشاء غرفة الكهرباء العمومية بالمستشفى كونها مستشفى حكومي، وذلك دفعا لعملية تطوير المستشفى لخدمة المرضى.

وتمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة كوم الشقاقة أمام مستشفى الصدر والبالغ مسطحها 2700 م2 تقريبًا لبناء مستشفى أطفال جديد لخدمة الآهالي.

كما تمت الموافقة على تخصيص عدد 3 قطع أرض أملاك أميرية بأحياء المنتزة ثان وغرب والعامرية أول، لصالح مديرية التربية والتعليم لإنشاء مخازن جديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.