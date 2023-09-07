هيئة تعليم الكبار تعلن أسماء الجامعات الأعلى نجاحًا في محو الأمية

أعلن الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إحصاءات وتفاصيل التحرر من الأمية بالمحافظات المختلفة في العام الحالي 2022/2023.

وأوضح، ناصف خلال مؤتمر الهيئة العامة لتعليم الكبار، تزامنا مع اليوم العالمي لمحو الأمية، أن الجامعات المصرية حققت نجاحا في هذا الملف، حيث حققت 568216 ناجحا، وأعلى 5 جامعات من حيث عدد الناجحين "الأزهر، والمنصورة، وسوهاج، بني سويف، وطنطا".

وكرمت الهيئة العامة لتعليم الكبار، النماذج المشرفة من ذوي الهمم وكبار السن المتحررين من الأمية، وتم تسليم المكرمون شهادات تقدير من الدكتور محمد ناصف وهدايا من الرعاة المشاركين.

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتأتي الاحتفالية هذا العام تحت شعار "تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السليمة"، بحضور ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، وعددا من الخبراء، وومثلي المجتمع المدني، والقيادات، ونماذج من المتحررين من الأمية.