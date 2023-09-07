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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السودانى يقصف مواقع قوات الدعم السريع فى الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بقصف الجيش السودانى لمواقع قوات الدعم السريع فى العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكرت القناة إن هناك اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم.

وتابعت أن هناك قصفا مستمرا من قبل الجيش السوداني على مواقع قوات الدعم السريع وتصاعد ألسنة الدخان في العاصمة السودانية.

ولفتت إلى أن أصوات الأسلحة الثقيلة تدوي في الخرطوم بحري وأم درمان وسط مواجهات بجسر الحلفايا، وبالقرب من سلاح المدرعات، الذي يشهد هجوما من قوات الدعم السريع ويتصدى له الجيش السوداني.

الجيش السوداني قوات الدعم السريع العاصمة السودانية الخرطوم
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