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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل أول برنامج إذاعى خدمى للتواصل مع المواطنين من حياة كريمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أطلقت مؤسسة حياة كريمة برنامج إذاعى جديد ليكون حلقة تواصل جديدة مع المواطنين، حيث يسعى البرنامج لاستقبال شكاوى واستغاثات المواطنين لتقديم المساعدة والمساندة والدعم بشكل أيسر وأسرع لكافة الحالات المستحقة من قبل مؤسسة حياة كريمة، يأتي ذلك ضمن رؤية المؤسسة لتيسير كافة سبل التواصل مع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

 ويأتي هذا البرنامج بالتعاون مع شبكة إذاعات راديو النيل، حيث يذاع البرنامج على الهواء مباشرة في تمام الثالثة عصرًا يوم الخميس من كل أسبوع  على إذاعة شعبي أف أم وتقدمه غادة البهنساوى، ويستعرض البرنامج أهم أخبار حياة كريمة بالإضافة إلي استعراض قصص النجاح لنماذج مُلهمة تمكنت المؤسسة من تقديم الدعم لهم بشكل يوفر لهم الحياة الكريمة، كما يتلقى البرنامج طلبات واستغاثات المواطنين والاستجابة لها بشكل مباشر من مؤسسة حياة كريمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة بالتواصل مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم خاصةً الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، وتقديم الدعم المباشر بكافة محافظات الجمهورية بفضل جهود متطوعى حياة كريمة.

أنحاء الجمهورية المواطن الحياة الكريمة
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