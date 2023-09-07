أحمد أبو الغيط يلتقي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، البروفيسور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بمقر الجامعة العربية .

خلال اللقاء شكر مدير عام المنظمة، الأمين العام على الإشادة التي خص بها المنظمة العربية للتنمية الزراعية وجهودها في خدمة وتطوير وتنمية القطاع الزراعي العربي وبما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي العربي وذلك في كلمته الافتتاحية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وجرى خلال اللقاء بحث التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة الأمين العام والمنظمة والخاصة بدعم وإنجاح الموسم الزراعي القادم وتسريع تعافي القطاع الزراعي السوداني.

كما تم خلال اللقاء بحث التحضيرات الجارية لعقد اجتماع وزراء الزراعة العرب يوم 26 سبتمبر 2023، والذي دعا له أمين عام الجامعة العربية بالتنسيق مع مدير عام المنظمة ورئيس مجلسها التنفيذي للتداول حول حالة الأمن الغذائي العربي وقضايا التمويل والاستثمار والتجارة في السلع الزراعية ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بالأمن الغذائي العربي للوصول إلى خارطة طريق للتدخلات المطلوبة لتسريع تنفيذها تحقيقا للأمن الغذائي العربي.

وفي نهاية اللقاء شكر مدير عام المنظمة الأمين العام للجامعة على دعمه ومساندته الدائمين للمنظمة.