مِنح دراسية بالمجر لـ6 معيدين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، حصول 6 معيدين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على منحة دراسية لمدة 6 شهور لجمع المادة العلمية بجامعة بانونيا بالمجر بناء على اتفاقية التبادل الطلاب بين جامعة بنها وجامعة بانونيا بالمجر.

وأشار الجيزاوي إلى أن الاتفاقية تسمح بسفر 20 طالبا موزعين خلال أربعة فصول دراسية بواقع 6 طلاب لكل فصل دراسي، وتقدم عدد من المرشحين لكلية الحاسبات وجرى اختيار 6 لدراسة بعض المواد التي ستمكنهم من استكمال دراستهم البحثية وكذلك الالتحاق بالمعامل البحثية المختلفة كالروبوتات ومعمل تصوير كهربية المخ ومعالجة الصور والأنظمة الذكيه والواقع الافتراضي وغيره.

وأكد "الجيزاوي" أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يسهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة حيث أنها تسعى دائما إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية.

يذكر أنه سيتم الإعلان عن استقبال طلبات التقديم لمثل هذه المنحة في مارس وسبتمبر من كل عام.